الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لعملياته في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

نشر الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء فيديو لعملياته العسكرية في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن قواته من لواء المظليين "قتلت عشرات الإرهابيين في خان يونس. وفي إحدى الحوادث، واجهت القوات خلية إرهابية مسلحة وأحبطتها. كما عثر الجنود على كميات كبيرة من الأسلحة، بما في ذلك بنادق AK-47 وقنابل يدوية وعبوات ناسفة".

وأضاف البيان: "واجهت قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في غرب خان يونس 3 إرهابيين مسلحين أطلقوا عليهم صواريخ مضادة للدبابات. وقتلت القوات الإرهابيين مع عدد من الإرهابيين الآخرين خلال اشتباك. بالتوازي، شن جنود الجيش الإسرائيلي غارات مستهدفة على مجمع يستخدم للقتال، حيث قتلوا عددا من الإرهابيين وعثروا على أسلحة وممرات أنفاق".

وأشار البيان إلى أنه "خلال عملية أخرى في خان يونس، تعرفت قوات الجيش الإسرائيلي على إرهابي في المنطقة. وبالتنسيق مع سلاح الجو، قامت القوات باستهدافه والقضاء عليه. بعد ذلك تم التعرف على 3 إرهابيين آخرين في المنطقة وقُتلوا خلال الغارة".

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة 27585 قتيلا و66978 إصابة، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي 564 جنديا وأصيب 2828 آخرون.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ124، حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف جنوب القطاع، وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور في ظل وضع إنساني كارثي.

المصدر: RT