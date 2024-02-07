وسائل إعلام مصرية: القاهرة تستضيف جولة جديدة من المفاوضات للتهدئة في غزة برعاية مصرية قطرية

تستضيف مصر غدا الخميس جولة جديدة من المفاوضات في القاهرة برعاية مصرية قطرية للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل.

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ووفقا لقناة "القاهرة الإخبارية" دعت مصر قبيل جولة المفاوضات الجديدة كافة الأطراف لإبداء المرونة اللازمة للوصول إلى تهدئة بقطاع غزة.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية اليوم الأربعاء، موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على وقف إطلاق نار في قطاع غزة على ثلاث مراحل لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس"، وذلك بناء على طلب قطر بوقف إطلاق النار أثناء الانتقال من مرحلة إلى أخرى في صفقة التبادل واستمرار المفاوضات حول مراحلها.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن "حماس نقلت قائمة أولية بالمطالب وبعضها مقبول لنا وبعضها الآخر غير قابل للبحث فيه، ونحن ننظر إلى رد حماس كنقطة بداية للمفاوضات التي ستجري بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة".

ويعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم مداولات من أجل بلورة موقف إسرائيل من رد "حماس" الذي سلمته للوسطاء، كما يجتمع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية مساء يوم غد الخميس، لمناقشة رد "حماس" على مقترح الوسطاء للتهدئة في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل.

وقدمت "حماس" مساء الثلاثاء، ردها حول اتفاق الإطار في باريس لقطر ومصر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة.

وقالت في بيان إن "الحركة تعاملت مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى".

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن رد "حماس" على اتفاق الإطار يجعل قطر متفائلة، وأنه لا يمكن كشف تفاصيل الاتفاق بهذا الوقت الحساس.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة ضد قطاع غزة لليوم الـ 124 على التوالي، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان، ونزوح أكثر من 90% من السكان.

وتنامت خلال الأيام القليلة الماضية مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإجراء صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

المصدر: القاهرة الإخبارية + سبوتنيك