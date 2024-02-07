نتنياهو: العلاقات مع الدول العربية ستكون جيدة عندما ننتصر على حماس وسيئة عندما لا ننتصر

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، أن علاقات تل أبيب مع الدول العربية ستكون في حالة جيدة عندما تحقق النصر في قطاع غزة، ودون ذلك ستكون سيئة.

وأضاف: "علاقاتنا مع مصر ستكون جيدة إذا انتصرنا في غزة، وإذا انتصرنا على حماس فإن دائرة السلام في المنطقة سوف تتسع".

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أنه "لا يمكن الحديث عن الانتصار في ظل وجود حماس في قطاع غزة"، مشددا على أن "المطلوب الآن سياسيا هو وحدة الصف لتحقيق الانتصار".

يتبع..