وسائل إعلام يمنية: عدوان أمريكي بريطاني على منطقة القطينات بمديرية باقم

أفادت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) بأن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا عدوانا على منطقة القطينات بمديرية باقم في اليمن.

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ويأتي هذا الاستهداف عقب ساعات من "عدوان أمريكي بريطاني استهدف بغارتين منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف باليمن"، وفق "المسيرة".

هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم الأربعاء أن حركة "أنصار الله" اليمنية، أطلقت عدة صواريخ باليستية مضادة للسفن في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

في حين قالت شركة للأمن البحري يوم الثلاثاء، إن سفينة شحن مملوكة لبريطانيا تعرضت لأضرار إثر هجوم بطائرة مسيرة قبالة سواحل اليمن، وهو الأحدث ضمن عشرات الحوادث في البحر الأحمر.

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هذا وحذر زعيم جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن عبد الملك بدر الدين الحوثي من أنه إذا "لم يتوقف العدوان على غزة"، فسوف يسعى (الحوثيون) إلى "التصعيد أكثر فأكثر".

ويستهدف "الحوثيون" بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة والإمداد.

وتشن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات على أهداف للحوثيين منذ منتصف يناير، وصفتها بأنها رد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر.

المصدر: "المسيرة" + RT