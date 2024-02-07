بلينكن يدعو إسرائيل إلى "منح المدنيين الأولوية" في أي عملية تشنها في رفح

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل يوم الأربعاء، إلى منح المدنيين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة الأولوية، في أي عملية عسكرية ينفذها الجيش الإسرائيلي هناك.

وقال بلينكن للصحفيين إن أي "عملية عسكرية تقوم بها إسرائيل يجب أن تأخذ المدنيين في الاعتبار، أولا وقبل كل شيء".

وأضاف بلينكن: "لا نشجع شن إسرائيل عملية عسكرية على رفح"، وذلك من دون أن يبلغ حد المطالبة بعدم تنفيذ عملية في المدينة التي تضيق بمئات آلاف النازحين الفلسطينيين.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية لا يزال "مرتفعا للغاية"، وقال: "أبلغت رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) ومسؤولين إسرائيليين آخرين أن الأضرار اليومية التي لا تزال تلحق بالمدنيين الأبرياء لا تزال مرتفعة للغاية".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة ضد قطاع غزة لليوم الـ 124 على التوالي، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطيني في قطاع غزة "ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 27708 شهداء و67147 مصابا منذ انطلاق الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023"، مضيفة أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة في غزة راح ضحيتها 123 شهيدا و169 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

المصدر: RT