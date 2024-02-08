برلماني مصري لـRT: إسرائيل مصممة على تجاوز الخطوط الحمر والتهجير القسري للغزيين ومصر لن تسمح بذلك

قال النائب والإعلامي المصري مصطفى بكري في حديث لـ RT إن الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق في رفح بقطاع غزة، تمثل إصرارا على دفع المواطنين الفلسطينيين للتهجير القسري.



وأوضح مصطفى بكري أن "القيادة المصرية كانت قد أبلغت وزير الخارجية الأمريكي من خطورة التهديدات الإسرائيلية بالسيطرة على محور فيلادلفيا بزعم منع تهريب الأسلحة، وقد أكدت مصر أنها قامت بسد كافة الأنفاق، والحجج الإسرائيلية لامبرر لها".

وأضاف: "مصر كانت قد أبلغت رئيس الشاباك الإسرائيلي خلال زيارته الأخيره لمصر رفض الإقتراحات الإسرائيلية التي تهدف إلى نقل معبر رفح إلى جوار معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي ورفض الدوريات العسكرية المشتركة بين مصر وإسرائيل على الحدود، ووعدت بدراسة الاقتراح الإسرائيلي بإقامة سياج إلكتروني عازل بطول الحدود من الجانب الآخر".

وأكد اعتراض مصر على الحملة العسكرية "ضد أهلنا في رفح كونه يأتي من منطلق ضرورة وقف العدوان وأيضا من وعيها بأن الهدف (الإسرائيلي) هو دفع الفلسطينين للهجرة باتجاه سيناء، وهو ما حذر منه الرئيس السيسي مما يهدد العلاقات وينذر بتطورات خطيرة بين مصر وإسرائيل".

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القاهرة ـ ناصر حاتم

المصدر: RT