طائرات حربية إسرائيلية تقصف أهدافا لحزب الله جنوب لبنان (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الخميس أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف أهدافا تابعة لحزب الله جنوب لبنان.

وقال في بيان إن "طائرات حربية هاجمت في وقت سابق من اليوم سلسلة أهداف تابعة لحزب الله".

وأفاد بأنه من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها، شاحنة محملة بوسائل قتالية وبنية تحتية ومبنى عسكري تابع للحزب في مناطق الخيام والنبطية وكفر حمام في جنوب لبنان.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو على موقع الرسمي والصفحات التابعة له، قال أنه يوثق عمليات الاستهداف.

זוהו מספר שיגורים שחצו משטח לבנון לעבר שטח מדינת ישראל, צה"ל תקף בירי ארטילרי את מקורות הירי.



בהמשך להתרעה על חדירת כלי טיס עוין בצפון הארץ, לוחמי ההגנה האווירית יירטו בהצלחה מטרה אווירית חשודה שחצתה משטח לבנון לעבר שטח מדינת ישראל pic.twitter.com/aJVw4x0ic1 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 8, 2024

كما ذكر في بيانه أن تم رصد عدة عمليات إطلاق خرقت الحدود من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، حيث تمت مهاجمة مصادر النيران بالمدفعية.

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وأوضح أيضا أن الدفاع الجوي اعترض هدفا جويا مشبوها (طائرة بدون طيار) خرق الحدود من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل.

وفي وقت سابق، صرح قائد سلاح الجو الإسرائيلي في كلمة خلال مؤتمر الشؤون العملياتية يوم الخميس، بأن حزب الله اللبناني سيستمر في دفع الثمن من خلال فقدان منظوماته.

وأفاد بأن عشرات الطائرات تحلق حاليا في سماء جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه وبمجرد ورود الأمر ستصبح العشرات مئات لتنفذ المهام خلال دقائق معدودة من لحظة استنفارها.

جدير بالذكر أن تبادل إطلاق النار بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي متواصل منذ 8 أكتوبر 2023، عقب عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر.

المصدر: RT