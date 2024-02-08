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متظاهرون يشتبكون مع الجيش اللبناني أمام السراي الحكومي وطيران إسرائيلي يحلق فوق سماء بيروت (فيديو)

أخبار العالم العربي

متظاهرون يشتبكون مع الجيش اللبناني أمام السراي الحكومي وطيران إسرائيلي يحلق فوق سماء بيروت (فيديو)
RT
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أظهرت مقاطع فيديو وقوع اشتباكات بين متظاهرين والجيش اللبناني والقوى الأمنية في بيروت على خلفية محاولتهم اقتحام جلسة مجلس الوزراء التي تعقد اليوم الخميس في السراي الحكومي.

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وقطع المتظاهرون (العسكريون المتقاعدون) الطرقات المؤدية إلى السراي الحكومي بالإطارات المشتعلة.

وتزامنا مع الاشتباكات بين المتظاهرين والأمن اللبناني شهدت أجواء العاصمة بيروت تحليقا كثيفا للطيران الحربي الإسرائيلي.

المصدر: RT

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