لبنان.. اعتصام ومفرقعات نارية أمام مصرف لبنان وبنك البحر المتوسط (فيديو)

نظمت جمعية "صرخة المودعين" اعتصاما أمام مصرف لبنان و"بنك البحر المتوسط" في بيروت للمطالبة بـ"بفرض جدولة زمنية محددة لرد الأموال للمودعين"، وسط مواكبة أمنية للجيش وقوى الأمن.

وعمد المعتصمون إلى إحراق الإطارات أمام مدخل المصرف، وقطع الطريق الرئيسية في شارع الحمراء، ورفعوا شعارات منددة بالسلطة وبخاصة المصرفية.

وأكد المعتصمون "رفضهم المطلق لسياسة الحكومة بخصوص أموال المودعين"، مشددين على أن "تظاهرة اليوم أمام مصرف لبنان هي الفرصة الأخيرة للمودعين للدفاع عن جنى عمرهم".

بدء وصول المودعين بالتحرك الكبير الذي تنظمه #جمعية_صرخة_المودعين امام مصرف لبنان pic.twitter.com/6MM0KcIL6E — جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) January 19, 2024

وانتقل المعتصمون إلى أمام بنك "البحر المتوسط" في منطقة مينا الحصن، حيث قاموا بإطلاق المفرقعات بشكل كثيف باتجاه المصرف، ودارت أعمال شغب أدت إلى توتر الأجواء مع القوى الأمنية.

من أمام بنك البحر المتوسط في عين المريسة #lebanon24pic.twitter.com/eEq7vWgM7C — Lebanon 24 (@Lebanon24) January 19, 2024

اعتصام أمام بنك البحر المتوسط في مينا الحصن والمحتجين/ات يرمون المفرقعات على واجهة المصرف#أخبار_الساحة#يسقط_حكم_المصرف#لبنانpic.twitter.com/sGbJZlsyvB — أخبار الساحة (@Akhbaralsaha) January 19, 2024

تجمّع عدد من المودعين أمام بنك البحر المتوسّط (ميد)- كليمنصو، وحرق إطارات تعبيرًا عن غضبهم pic.twitter.com/jQRF38c5oJ — magazine azhar (@MajaletAzhar_) January 19, 2024

المصدر: RT + "النهار"