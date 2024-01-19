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لبنان.. اعتصام ومفرقعات نارية أمام مصرف لبنان وبنك البحر المتوسط (فيديو)

أخبار العالم العربي

لبنان.. اعتصام ومفرقعات نارية أمام مصرف لبنان وبنك البحر المتوسط (فيديو)
Gettyimages.ru
صورة "مطلوب" لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، ملصقة على حائط المصرف المركزي في شارع الحمرا- بيروت، لبنان.
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نظمت جمعية "صرخة المودعين" اعتصاما أمام مصرف لبنان و"بنك البحر المتوسط" في بيروت للمطالبة بـ"بفرض جدولة زمنية محددة لرد الأموال للمودعين"، وسط مواكبة أمنية للجيش وقوى الأمن.

وعمد المعتصمون إلى إحراق الإطارات أمام مدخل المصرف، وقطع الطريق الرئيسية في شارع الحمراء، ورفعوا شعارات منددة بالسلطة وبخاصة المصرفية.

وأكد المعتصمون "رفضهم المطلق لسياسة الحكومة بخصوص أموال المودعين"، مشددين على أن "تظاهرة اليوم أمام مصرف لبنان هي الفرصة الأخيرة للمودعين للدفاع عن جنى عمرهم".

وانتقل المعتصمون إلى أمام بنك "البحر المتوسط" في منطقة مينا الحصن، حيث قاموا بإطلاق المفرقعات بشكل كثيف باتجاه المصرف، ودارت أعمال شغب أدت إلى توتر الأجواء مع القوى الأمنية.

المصدر: RT + "النهار"

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