دافع عن راع فلسطيني.. إدانة حاخام بتهمة "عرقلة عمل جنود إسرائيليين"

أدين حاخام وناشط إسرائيلي في مجال حقوق الإنسان بـ"عرقلة عمل جنود إسرائيليين" في الضفة الغربية بعد أن دافع عن راع فلسطيني.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه تمت إدانة الحاخام أريك أشرمان (Arik Ascherman) وهو أمريكي المولد وينتقل بشكل متكرر إلى الضفة الغربية لمساعدة المزارعين الفلسطينيين في الوصول إلى أراضيهم، لـ"منعه جنديين ودفع جندي آخر 15 مرة دفاعا عن الراعي الفلسطيني".

وأوضحت أن الحادثة ترجع ليوم العاشر من أكتوبر الماضي أي ثلاثة أيام فقط بعد الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل والذي أشعل شرارة الحرب في غزة.

وبينت أنه وجهت لأشرمان تهمتان "انتهاك القانون الذي يلزم المواطنين بالسماح للموظفين العموميين بأداء مهامهم دون مضايقات"، بالإضافة إلى "تهمة ارتكاب اعتداء يسبب ضررا جسديا".

אף על פי. יש להבדיל. בין טרוריסטים פלסטינים. ופלסטינים תחת טרור

In spire if everything, we must differentiate betwern Palestinian terrorists and terrorized Palestinians pic.twitter.com/qzkoqNdyYz — Rabbi Arik Ascherman (@RavArik) November 7, 2023

وحسب الصحيفة، تقول لائحة الاتهام إن أشرمان "أوقف السيارة واقترب من الجنود بينما كان يوجه الكاميرا نحوهم".

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وفي إشارة إلى الجنود، قال: "هؤلاء الأشخاص يحاولون القيام بالإرهاب هنا"، وذلك وفقا لنسخة من الوثيقة التي نشرها أشرمان على صفحته على "فيسبوك".

ويقول أشرمان الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، إنه كان يساعد راعي أغنام فلسطينيا أراد التنقل من قرية وادي السيق الصغيرة في وسط الضفة الغربية إلى منطقة أكبر.

وواجه أشرمان الجنود الإسرائيليين من أجل السماح للراعي بالمرور.

وصرح لوكالة "جيويش تلغرافيك إيجنسي" بأن التسجيل الذي يوثق الحادث و قدمه للشرطة سيثبت براءته.

جدير بالذكر أنه تم القبض على أشرمان مباشرة بعد الحادثة قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد ساعات من ذلك، لكنه منع من دخول الضفة الغربية لمدة أسبوعين بينما تلقى لائحة تخبره بإدانته الأسبوع الماضي، وفق الصحيفة الإسرائيلية.

وتأتي إدانة هذا الحاخام وسط العنف المتصاعد في الضفة الغربية، حيث تزايدت أعمال العنف بشكل كبير في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحماس.

المصدر: صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"