القوات الإسرائيلية تفجر منزلا في الخليل (فيديو)

فجرت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، منزلا في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "باستشهاد شاب من بلدة كفر عين متأثرا بإصابته".

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وقالت وكالة "وفا"، إن" الشاب محمد خليل البرغوثي من بلدة كفر عين، شمال غربي رام الله، استشهد اليوم الخميس متأثرا بإصابته قبل نحو أسبوعين برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها البلدة".

وفي مدينة الخليل، فجر الجيش الإسرائيلي فجرا، منزل حسن قفيشة، الذي قتل سابقا برصاص القوات الإسرائيلية عند حاجز النفق غرب بيت جالا بمحافظة بيت لحم في 16 نوفمبر الماضي، برفقة عبد القادر ونصر القواسمي.

ولفتت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن "قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة الخليل من الجهة الشمالية، وانتشرت بكثافة في منطقة بئر المحجر وحي الجامعة، وفرضت طوقا عسكريا في المنطقة، وأغلقت الطرق الرئيسية ومنعت تنقل المواطنين، وحاصرت منزل حسن قفيشة، وهو عبارة عن شقة في الطابق الثالث ضمن عمارة سكنية تتكون من عدة طوابق".

وأضافت الوكالة أن "القوات الإسرائيلية أجبرت سكان تلك العمارة والمباني المجاورة على مغادرة منازلهم ومنعتهم من أخذ حاجياتهم أو نقل سياراتهم من محيط المبنى، قبل أن تقوم بتفجير المنزل، مخلفة أضرارا في الشقق والمباني المجاورة".

وكانت القوات الإسرائيلية هدمت في 21 يناير الماضي منزلي عبد القادر ونصر القواسمي.

وشمال الخليل، اقتحمت القوات الإسرائيلية منطقة الراموز في بلدة حلحول، وأغلقت الطرق ومنعت تنقل المواطنين، وانتشرت بكثافة في محيط منازل المواطنين وداهمت عددا منها.

كما اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي بلدة السموع جنوب الخليل، وانتشرت في الطرقات وفي محيط منازل المواطنين.

وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت الليلة، بلدة عرابة جنوب جنين وداهمت عددا من المنازل.

المصدر: وفا+ RT