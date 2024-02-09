نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بوضع خطة مزدوجة لإخلاء رفح والقضاء على كتائب حماس

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، من الجيش ووزارة الدفاع تقديم خطة لإجلاء المدنيين من مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان: "من المستحيل تحقيق هدف الحرب المتمثل في القضاء على حماس وبقاء أربع كتائب تابعة لحماس في رفح. ومن ناحية أخرى، من الواضح أن عملية واسعة النطاق في رفح تتطلب إجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال".

وأكد البيان على أنه: "لهذا السبب طلب رئيس الوزراء من الجيش الإسرائيلي ومؤسسة الأمن تقديم خطة مزدوجة إلى الحكومة لإجلاء السكان وتفكيك الكتائب".

ويأتي طلب نتنياهو هذا وسط تحذيرات غربية ومصرية من خطورة قيام إسرائيل بعمليات واسعة في رفح التي تؤؤي مئات آلاف المهجرين من بيوتهم جراء الحرب على القطاع.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن قلقه البالغ من احتمال قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية في رفح جنوبي قطاع غزة، وفق ما نقل موقع "واللا" العبري عن مسؤول إسرائيلي.

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من جانبه علق النائب في البرلمان والإعلامي المصري مصطفى بكري الأربعاء على تصريح نتنياهو حول إصدار أوامره للجيش الإسرائيلي بالتحضير لشن هجوم على رفح.

وكتب بكري عبر منصة "إكس": "نتنياهو يقول إنه أمر الجيش الإسرائيلي بالتحضير لهجوم على رفح، هذا هو الجنون بعينه، فهذه الخطوة كفيلة بتغيير معادلة العلاقات مع مصر وانقلاب الأوضاع رأسا على عقب".

المصدر: i24 + RT