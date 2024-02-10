حميميم: طائرات إسرائيلية قصفت أهدافا عسكرية سورية قرب مطار الديماس في ريف دمشق

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا فاديم كوليت أن مقاتلتين إسرائيليتين قصفتا بنية تحتية عسكرية في منطقة مطار الديماس بريف دمشق بأربع قنابل موجهة.

وقال كوليت: "شنت مقاتلتان تكتيكيتان من طراز "إف-35" تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي في 10 فبراير، من الساعة 01:01 حتى 01:07 [بتوقيت موسكو]، من الجزء الجنوبي من مرتفعات الجولان، دون دخول المجال الجوي السوري، غارة جوية بأربع قنابل موجهة على البنية التحتية العسكرية في منطقة مطار الديماس، وتسببت الغارة الجوية الإسرائيلية بأضرار مادية".

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كما تحدث عن تسجيل المركز الروسي للمصالحة حالة انتهاك واحدة لبروتوكولات منع التصادم في سوريا من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك على خلفية عدم التنسيق مع الجانب الروسي حول تحليق مسيّرة تابعة لهم.

وأفاد مراسل RT فجر يوم السبت بدوي انفجارات سمع في محيط العاصمة السورية دمشق.

وأضاف المراسل أن المعلومات الأولية تفيد بأن ضربة إسرائيلية استهدفت منطقة الديماس بريف دمشق الغربي بالقرب من الحدود السورية اللبنانية.

المصدر: RT