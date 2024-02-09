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هجوم صاروخي على قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" شرقي سوريا

أخبار العالم العربي

هجوم صاروخي على قاعدة الجيش الأمريكي في حقل
Legion-Media
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أفادت وكالة "سبوتنيك" بتنفيذ هجوم صاروخي على قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز شرقي سوريا.

وأوضحت الوكالة أن "انفجارات عنيفة سمع دويها من داخل قاعدة الجيش الأمريكي في حقل كونيكو للغاز بريف المحافظة الشمالي، ناجمة عن رشقة صاروخية انهالت على القاعدة".

هذا وأفادت تقارير إعلامية يوم أمس بأن القاعدة الأمريكية التي تقع في نقطة حقل "العمر" النفطي في محافظة دير الزور شرقي سوريا تعرضت لقصف صاروخي وسمع دوي انفجارات.

 كما عرضت "المقاومة الإسلامية في العراق" في وقت سابق، مشاهد من استهدافها للقاعدة الأمريكية في حقل العمر.

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مصدر: تعرض قاعدة أمريكية في حقل نفطي شرقي سوريا لقصف صاروخي وسماع دوي انفجارات
مصدر: تعرض قاعدة أمريكية في حقل نفطي شرقي سوريا لقصف صاروخي وسماع دوي انفجارات

المصدر: وكالات 

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