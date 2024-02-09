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مراسلنا: سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة دمشق

أخبار العالم العربي

مراسلنا: سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة دمشق
RT
سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة دمشق
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قال مراسل RT فجر يوم السبت إن دوي انفجارات سمع في محيط العاصمة السورية دمشق.

وأضاف المراسل أن المعلومات الأولية تفيد بأن ضربة إسرائيلية استهدفت منطقة الديماس بريف دمشق الغربي بالقرب من الحدود السورية اللبنانية.

ونشر نشطاء ومدونون مقطع فيديو وصورا قالوا إنها توثق القصف الذي استهدف منطقة الديماس.

وكانت وكالة الأنباء السورية قد أفادت بأن وسائط الدفاع الجوي للجيش السوري تصدت لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق.

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وأشار مراسلنا في سوريا إلى أن أصوات انفجارات متتالية سمعت جنوب العاصمة دمشق في محيط منطقة السيدة زينب ويعتقد أنها ناجمة عن ضربة إسرائيلية.

وقال مصدر عسكري سوري إنه "حوالي الساعة 14:10 من بعد ظهر اليوم، خرقت الأجواء السورية طائرتان مسيرتان من اتجاه الجولان السوري المحتل وقد تصدت لهما وسائط دفاعنا الجوي وتم إسقاطهما غربي دمشق".

يأتي ذلك، عقب غارات شنتها المقاتلات الإسرائيلية في 7 فبراير على مدينة حمص وسط سوريا أسفرت عن مقتل 9 مدنيين وإصابة 13 آخرين، كما خلفت خسائر مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "سبوتنيك" بأن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز شرقي سوريا.

وأوضحت أن "انفجارات عنيفة سمع دويها من داخل قاعدة الجيش الأمريكي ناجمة عن رشقة صاروخية انهالت على القاعدة".

المصدر: RT

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