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"سانا": وسائط الدفاع الجوي السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق

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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الجمعة، بأن وسائط الدفاع الجوي للجيش السوري تصدت لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق.

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9 قتلى و 13 جريحا بهجوم إسرائيلي على حمص
9 قتلى و 13 جريحا بهجوم إسرائيلي على حمص

وتحدث مراسلنا في سوريا، عن سماع أصوات انفجارات متتالية جنوب العاصمة دمشق في محيط منطقة السيدة زينب يعتقد أنها ناجمة عن ضربة إسرائيلية، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية السورية أطلقت نيرانها على الصواريخ المغيرة.

يأتي ذلك، عقب غارات شنتها المقاتلات الإسرائيلية أول من أمس (7 فبراير) على مدينة حمص وسط سوريا، أسفرت عن مقتل 9 مدنيين وإصابة 13 آخرين، كما خلفت خسائر مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

المصدر: RT+ sana

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