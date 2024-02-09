بعد انقطاع لنصف عام.. الخطوط الجوية البريطانية تستأنف رحلاتها إلى إسرائيل في أبريل

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية الجمعة أنها ستستأنف رحلاتها إلى إسرائيل في أبريل المقبل، بعدما أوقفتها في أكتوبر الماضي بسبب مخاوف أمنية بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقالت شركة الطيران إنها "ستستأنف رحلاتها في الأول من نيسان إلى تل أبيب".

وسيتم تشغيل الخط أربع مرات في الأسبوع ولكن بطائرات أصغر من تلك التي كانت تستخدم قبل الحرب، وذلك بسبب توقعات ضعف الطلب.

وقد علقت الكثير من شركات الطيران تسيير رحلات إلى إسرائيل بعد اندلاع الحرب، لكن العديد منها أعلنت منذ ذلك الحين استئناف رحلاتها، بما في ذلك الخطوط الجوية الفرنسية ولوفتهانزا وراين إير.

المصدر: AFP