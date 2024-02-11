"حزب الله" اللبناني يعرض مشاهد لطائرة استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي سيطر عليها (فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني، مشاهد لطائرة استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي، سيطر عليها، وهي "بحالة فنية جيدة".

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، مقطع فيديو يظهر "طائرة الاستطلاع التابعة لجيش العدو الإسرائيلي التي سيطرت عليها المقاومة الإسلامية"، موضحا خصائصها.

وأعلن "حزب الله" اللبناني يوم السبت، تنفيذه 8 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة، مؤكدا أن "مجاهدي ‏المقاومة الإسلامية على مسيرة للعدو الإسرائيلي من نوع "سكاي لارك"، وهي "بحالة فنية جيدة".

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وأكد "حزب الله" يوم السبت، تنفيذه العملية "رقم 1000" ضد إسرائيل، عن طريق نشره "مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية ثكنة "كِيلع" التابعة لجيش العدو الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل".

وذكرت مراسلتنا يوم السبت، أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة جدرا شمال مدينة صيدا، في عمق جنوب لبنان، ما أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة شخصين.

وأفادت مساء ذات اليوم، بمقتل مواطن وإصابة 9 آخرين، إثر القصف الإسرائيلي على الأحياء السكنية ببلدة حولا الحدودية في جنوب لبنان.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: RT