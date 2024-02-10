مراسلتنا: قتيل و9 جرحى في صفوف المواطنين اللبنانيين جراء قصف إسرائيلي على أحياء سكنية ببلدة حولا

أفادت مراسلتنا في لبنان مساء اليوم السبت بمقتل مواطن وإصابة 9 آخرين، إثر القصف الإسرائيلي على الأحياء السكنية ببلدة حولا الحدودية في جنوب لبنان.

إقرأ المزيد

وذكرت مراسلتنا مساء اليوم، أن المدفعية الإسرائيلية نفذت قصفا عنيفا على الأحياء السكنية في بلدة حولا الحدودية.

كما أظهر مقطع فيديو من أمام مستشفى تبنين الحكومي في جنوب لبنان، هرع المواطنين اللبنانيين للتبرع بالدم للجرحى الذين استهدفهم القصف الإسرائيلي المركز على الأحياء السكنية لبلدة حولا الحدودية.

وأشارت إلى أن المدفعية الإسرائيلية قصفت بشكل عنيف أطراف بلدات، حولا وراشيا الفخار والعديسة والهبارية، في القطاع الشرقي جنوبي لبنان.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات، طير حرفا وعين الزرقا وعلما الشعب والضهيرة، في القطاع الغربي جنوبي لبنان، وأطراف بلدات، عيترون وميس الجبل وعيتا الشعب، في القطاع الأوسط جنوبي لبنان.

وأفادت مراسلتنا اليوم، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة جدرا شمال مدينة صيدا، في عمق جنوب لبنان، ما أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة شخصين.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه هاجم أهدافا تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

من جهته، أكد "حزب الله" اللبناني اليوم السبت، تنفيذه 8 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

إقرأ المزيد

كما لفت "حزب الله" اليوم، إلى تنفيذه العملية "رقم 1000" ضد إسرائيل، عن طريق نشره "مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية ثكنة "كِيلع" التابعة لجيش العدو الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: RT