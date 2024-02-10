إيران تطالب "الفيفا" بإيقاف الاتحاد الإسرائيلي

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم اليوم السبت أنه طلب من الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، إيقاف نظيره الإسرائيلي، بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة.

وفي بيان نشره على موقعه الرسمي، دعا الاتحاد الإيراني، "الفيفا" ونقابات كرة القدم إلى "إيقاف تام" للاتحاد الإسرائيلي "عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم".

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وشمل الطلب أيضا "تدابير فورية وجدية" من قبل "الفيفا" والمنظمات الكروية "لمنع استمرار جرائم إسرائيل وتوفير الغذاء، مياه الشرب، الأدوية والمستلزمات الطبية للأبرياء والمدنيين".

ولا تعترف إيران بإسرائيل وتحظر أي اتصال بين رياضييها ونظرائهم الإسرائيليين.

وفي عام 2021، حث المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الرياضيين على "عدم مصافحة ممثلي النظام الإسرائيلي من أجل الحصول على ميدالية".

وفي أغسطس الماضي، أوقف الرباع الإيراني مصطفى رجائي، مدى الحياة من قبل سلطات بلاده، لمصافحته رياضيا إسرائيليا خلال مسابقة في بولندا.

المصدر: أ ف ب