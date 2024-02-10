وزير الخارجية التركي: معاداة المسلمين وتشويه الإسلام في تصاعد

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن معاداة المسلمين وتشويه صورتهم وسمعة الإسلام والإهانة والتمييز على الهوية وممارسة السياسة القائمة على معاداة المسلمين، في تصاعد.

وأضاف هاكان فيدان خلال كلمة ألقاها الجمعة في منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول: "نحن المسلمين، يجب علينا الوصول إلى مصدر هذه المشكلة ومحاربتها، نحن بحاجة إلى بذل قصارى جهدنا لتمثيل الإسلام بأفضل طريقة".

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وتابع قائلا: "وخاصة العداء المتمركز في الغرب للإسلام والقرآن تحول من تحد فكري إلى اعتداء جسدي وإهانة، وهذا لا علاقة له بالحضارة أو النضج أو الانفتاح".

ولفت فيدان إلى تزايد حالات حرق القرآن والإساءة إليه واستفزاز المسلمين باستمرار ومحاولات الوصول إلى السلطة من خلال معاداة المسلمين، وبين أن هذا الأسلوب السياسي ولى زمنه منذ أمد بعيد.

وأردف بالقول: "لسوء الحظ، هذا الأمر أصبح شائعا بشكل متزايد في الغرب، إن معاداة الإسلام ومعاداة الآخر تجبرنا على أن نكون أكثر يقظة بشأن هذه المسألة".

وأشار إلى أن معظم الحروب الداخلية والاحتلالات الأجنبية موجودة في العالم الإسلامي، داعيا للوقوف عليها ودراستها وتحليلها.

واعتبر وزير الخارجية التركي أن امتلاك العالم الإسلامي آلية لتقييم مشاكله والمبادرة لحلها دون انتظار المنقذ الخارجي كفيل لاختفاء الكثير من مشاكله.

وفي الوقت نفسه، حذر فيدان من عبثية انتظار الحل من أطراف كانت سببا في اندلاع المشاكل في العالم الإسلامي.

المصدر: الأناضول