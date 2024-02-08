محكمة الهجرة السويدية توافق بشكل نهائي على ترحيل "حارق القرآن"

وافقت محكمة الهجرة السويدية على قرار ترحيل اللاجئ العراقي سلوان موميكا، الذي أحرق نسخا من القرآن أكثر من مرة في العاصمة ستوكهولم العام الماضي.

وبحسب إذاعة Ekot السويدية ، فإن محكمة الهجرة رفضت الاستئناف الذي قدمه موميكا، وصادقت على قرار مصلحة الهجرة، بترحيله من البلاد.

وأوضحت المحكمة أن موميكا قدم معلومات كاذبة فيما يتعلق بطلب تصريح الإقامة الخاص به، وبالتالي صادقت على قرار ترحيله.

وفي 28 يونيو، داس موميكا على نسخة من القرآن قبل أن يدس فيه قطعا من لحم الخنزير ويحرق بضع صفحات منه أمام أكبر مسجد في ستوكهولم، في اليوم الأول من عيد الأضحى، وتحت حماية الشرطة، تبعتها حوادث مشابهة لاحقا.

وفي أكتوبر 2023، لم تمدد وكالة الهجرة تصريح إقامة موميكا، لكنه بقي في السويد مراعاة لاتفاقية التعذيب.

المصدر: Ekot