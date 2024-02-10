مرتضى منصور يشن هجوما لاذعا على بايدن: مجنون لا يستطيع التمييز بين الحقيبة النووية والتواليت

شن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق هجوما عنيفا ولاذعا على الرئيس الأمريكي جو بايدن، واصفا اياه بالمجنون وفاقد القدرة على التمييز بين الحقيبة النووية والتواليت.

وتوعد مرتضى منصور الرئيس الأمريكي بفضحه في فيديو على صفحته الشخصية الثلاثاء القادم.

وقال منصور على صفحته الشخصية: "الحمد لله تم تسجيل فيديو أمس الجمعة سيتم نشره على صفحتي الشخصية الثلاثاء إن شاء الله سأكشف فيه بالمستندات أن الرئيس الامريكي بايدن في السطالانا وكاذب ومجنون وفي حاجة إلى إيداعه في مستشفى الأمراض العقلية في عباسية واشنطن بعد أن أصبح خطرا على نفسه وبلده وعلى العالم فمن الممكن أن يدوس على الزرار النووية ويفجر العالم بقنبلة ذرية معتقدا أن هذا الزرار هو سيفون التواليت".





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الجدير بالذكر أن حالة من الغضب العارم سادت أوساط المثقفين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ووصل صداها للصحف المصرية ومجلسي النواب والشيوخ المصريين على خلفية تصريحات الرئيس بايدن التي اتهم فيها مصر برفض فتح معبر رفح لإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين، ووصفتها مصادر رسمية مصرية بالعارية من الصحة.

القاهرة ـ ناصر حاتم

المصدر: RT