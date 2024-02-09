 
مباشر

لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /09.02.2024/ وأبرز تداعياتها الإقليمية والعالمية

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /09.02.2024/ وأبرز تداعياتها الإقليمية والعالمية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wxzx

في يومها الـ126، تتواصل الحرب بقطاع غزة حيث شهدت رفح جنوب القطاع قصفا عنيفا، تزامن مع تحذيرات من كارثية عملية عسكرية إسرائيلية في هذه المنطقة التي نزح إليها أكثر من نصف سكان غزة.

إقرأ المزيد
دخلت شهرها الخامس.. أبرز مستجدات حرب غزة لحظة بلحظة /08.02.2024/
دخلت شهرها الخامس.. أبرز مستجدات حرب غزة لحظة بلحظة /08.02.2024/

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا