لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /09.02.2024/ وأبرز تداعياتها الإقليمية والعالمية
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في يومها الـ126، تتواصل الحرب بقطاع غزة حيث شهدت رفح جنوب القطاع قصفا عنيفا، تزامن مع تحذيرات من كارثية عملية عسكرية إسرائيلية في هذه المنطقة التي نزح إليها أكثر من نصف سكان غزة.
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يتبع..