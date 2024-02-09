قصف إسرائيلي مكثف على رفح وتجدد الاشتباكات شمال مدينة غزة

كثفت القوات الإسرائيلية في الساعات الأخيرة، اليوم الجمعة، استهدافاتها لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما تجددت الاشتباكات في مدينة غزة شمالا.

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وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن اشتباكات عنيفة اندلعت في حي الرمال والشيخ عجلين بمدينة غزة، لافتة إلى أن مروحية عسكرية إسرائيلية حضرت إلى مكان الاشتباكات لنقل الإصابات، فيما شنت القوات الإسرائيلية قصفا عنيفا طاول شمال مدينة غزة.

وشمال القطاع أيضا، استهدف قصف إسرائيلي منزلا في محيط بنك فلسطين بجباليا البلد.

أما في وسط وجنوب قطاع غزة، فقد أدى اشتداد القصف المدفعي الإسرائيلي في ساعات الفجر إلى مقتل 13 شخصا، حيث قتل 4 فلسطينيين في بلدة الزوايدة، وفلسطيني 1 في دير البلح، و8 فلسطينيين في رفح (5 منهم في منزل عائلة السيد و3 من عائلة النحال).

كذلك، قصفت المدفعية الإسرائيلية مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ126، حيث شهدت رفح جنوب القطاع قصفا عنيفا، تزامن مع تحذيرات من كارثية عملية عسكرية إسرائيلية في هذه المنطقة التي نزح إليها أكثر من نصف سكان غزة.

وفي هذا السياق، حذرت الولايات المتحدة، الخميس، من أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، "دون تخطيط أو بالقليل من التفكير"، ستكون "كارثة".

وقالت الخارجية الأمريكية، "لن ندعم القيام بشيء كهذا دون تخطيط جاد وموثوق به لأنه يتعلق بأكثر من مليون شخص يحتمون هناك، وأيضا دون النظر في آثاره على المساعدات الإنسانية والمغادرة الآمنة للأجانب".

المصدر: RT