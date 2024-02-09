مواجهات في طولكرم وشرق نابلس.. حملة مداهمات جديدة تشنها القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية

شنت القوات الإسرائيلية حملة مداهمات واعتقالات شملت بلدات عدة في الضفة الغربية، الجمعة، فيما تحدثت وسائل إعلام عن إصابة 6 فلسطينيين خلال اشتباكات في بيت فوريك شرق نابلس.

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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة بيت فوريك وسط إطلاق النار، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة، وسط منع سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من دخول البلدة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها نقلت 6 مصابين، 5 منهم بالرصاص الحي، والسادس بشظايا الرصاص إلى المستشفيات من مواجهات بيت فوريك.

كذلك، منعت القوات الإسرائيلية عند حاجز بيت فوريك العسكري شرق نابلس، وصول أحد الجرحى إلى المستشفى خلال نقله في سيارة الإسعاف.

وجنوب نابلس، اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم، بلدة بيتا وانتشرت في أحياء البلدة، قبل أن يداهم جنود القوات الإسرائيلية عددا من المنازل، من دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الغربية لمدينة نابلس.

في غضون ذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجرا، قرية بدرس غرب رام الله وأطلقت الرصاص الحي تجاه الشبان ولاحقتهم في شوارعها، كذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية، بلدة سنجل شمال رام الله، وشنت حملة اعتقالات، واستولت على ثلاثة سيارات ومبلغ مالي.

وأفادت مصادر محلية، بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت كلا من: عبد الحافظ شبانة، محمد شبانة، وحمزة طوافشة، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها، كما استولت على 3 مركبات ومبلغ مالي بقيمة 11 ألف شيقل.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم وداهمت عددا من منازل المواطنينن.

من جهة أخرى، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل وبلدة يطا جنوب الخليل، وداهمت عددا من منازل المواطنين، كما اقتحمت القوات الإسرائيلية، قريتي باقة الحطب وحجة، شرق قلقيلية.

وفي طولكرم، اعتقلت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة، فلسطينيين من طولكرم أحدهما صحافي، عقب اقتحامها المدينة.

وقالت مصادر محلية، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت الشاب محمد جودت قاسم شحرور (27 عاما)، بعد مداهمة منزله في الحي الشرقي للمدينة، كما اعتقلت الصحافي حمزة محمد سلامة "الصافي" (31 عاما) عقب مداهمة منزله في الحي الشمالي.

وأفادت بأن القوات الإسرائيلية انتشرت في أحياء المدينة كافة، وتحديدا الشرقي، والشمالي، ودوار العليمي، وشارع نابلس المحاذي لمخيم طولكرم، والإسكان الفلسطيني خلف جامعة القدس المفتوحة، ودوار شويكة، ودوار المسلخ، وأجرت عمليات تفتيش واسعة كما داهمت مخرطة حدادة في شارع الحدادين لعائلة شريتح بعد تكسير أبوابها.

واندلعت مواجهات في عدة أحياء، حيث أطلق خلالها الجنود الإسرائيليون الرصاص بكثافة.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية + RT