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عميد إسرائيلي متقاعد يكشف السيناريو الذي سيكسر الجيش الإسرائيلي

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عميد إسرائيلي متقاعد يكشف السيناريو الذي سيكسر الجيش الإسرائيلي
RT @idfonline
الجيش الإسرائيلي
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تحدث العميد الإسرائيلي المتقاعد القائد السابق لتشكيل الجليل والعضو السابق في الكنيست إيفي إيتام، عن السيناريو الذي سيكسر الجيش الإسرائيلي.

وقال العميد المتقاعد إيفي إيتام إن الجيش الإسرائيلي سينكسر إذا خاض حربين في الوقت ذاته، مؤكدا أنه لم يتم تأهيل الجيش ليكون قادرا على القتال على جبهتين، وفق ما نقلته صحيفة "معاريف" العبرية.

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وحول إمكانية توسيع الحملة إلى الحدود الشمالية صرح المسؤول العسكري السابق بأن إسرائيل بحاجة إلى القتال في غزة أولا وإنهاء الحرب.

وأضاف إيفي إيتام "منذ أربعة أشهر هناك تبادل لإطلاق النار وتصعيد متزايد على الحدود الشمالية مع حزب الله في الوقت الذي تقاتل فيه قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وهناك سبب لعدم خوض الحرب في لبنان الآن هو أن جيش الدفاع الإسرائيلي الذي تم بناؤه في السنوات الأخيرة، لم يؤهل للقدرة على القتال على جبهتين بهذه الطريقة المكثفة".

وتابع قائلا "سيتم حل هذه المشكلة مباشرة بعد الحرب، ولكن في الوضع الحالي يجب أن ينتهي القتال في غزة أولا". 

وصرح بأن حروب الحصار في العصر الحديث قليلة للغاية ولا يوجد مثل هذا الحصار الشامل في إشارة للحصار الذي يعيشه قطاع غزة.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة عقب عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023.

جدير بالذكر أن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية الذين قدموا إحاطة أمام أعضاء الكونغرس، قالوا إن الجيش الإسرائيلي وصل إلى تآكل قدرات حماس القتالية لكنه لم يقترب من تدميرها.

المصدر: صحيفة "معاريف" العبرية

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