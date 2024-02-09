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قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي: نواصل المعركة الدفاعية للإضرار بحزب الله

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قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي: نواصل المعركة الدفاعية للإضرار بحزب الله
Gettyimages.ru
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شدد قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي اللواء أوري غوردين على أن قوات الجيش ستواصل تنفيذ المعركة الدفاعية، للإضرار بحزب الله وتقويض قدراته، والاستعداد لتوسيع الحرب وشن هجوم.

وخلال لقائه رؤساء المستوطنات الشمالية الواقعة على الحدود مع لبنان والتي تم إخلاؤها بسبب قصف "حزب الله"، قال غوردين إن "هذه الاجتماعات هي جزء لا يتجزأ من سير القتال، وإن العلاقة بين جيش الدفاع الإسرائيلي والقيادة المحلية ذات أهمية كبيرة لقيادة القتال".

وأكد أن "هدفنا هو تغيير الوضع الأمني ​​في الشمال بطريقة تسمح لنا بإعادة السكان بأمان، مضيفا: "نحن مصممون على تغيير الواقع الأمني ​​ومواصلة الاستعداد لتوسيع الحرب وشن هجوم.. هذه هي مهمتنا".

وجزم "أننا سنواصل تنفيذ المعركة الدفاعية، للإضرار بحزب الله وتقويض قدراته. مهمتنا هي حماية سكان ومستوطنات الشمال"، مبينا أن "الطريقة التي نعمل بها، وأنا أنوي الاستمرار فيها، هي شراكة كاملة معكم ومع السكان. وسكان الشمال هم مصدر قوتنا للاستمرار، وهم العمود الفقري الذي يتيح الإنجازات التي وصلنا إليها حتى الآن في الشمال".

المصدر: Ynet

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