مستوطنون في البلدة القديمة من القدس يطالبون بمواصلة الحرب على غزة (فيديو)

طالب مستوطنون إسرائيليون خرجوا في مسيرة في البلدة القديمة من القدس بمواصلة الحرب على قطاع غزة.

وحمل المتظاهرون أعلاما عليها صورة الهيكل المزعوم وذلك تزامنا مع ذكرى الإسراء والمعراج.

وأفادت مراسلتنا بأن القوات الاسرائيلية فرضت قيودا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى وانتشرت في ساحاته.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة ضد قطاع غزة لليوم الـ 125 على التوالي، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة "ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 27840 شهيدا و67317 مصابا منذ انطلاق الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023".

المصدر: RT