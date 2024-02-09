صحة غزة: الجيش الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات خلال 24 ساعة وعدد من الضحايا تحت الركام

قالت وزارة الصحة في غزة إن الجيش الإسرائيلي "ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة" راح ضحيتها 107 قتلى و142 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أن عدد من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الجيش الإسرائيلي طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وكشفت الوزارة في بيانها: "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 27947 شهيدا و67459 إصابة".

وكان الجيش الإسرائيلي "ارتكب أمس 15 مجزرة ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 130 قتيلا و170 إصابة".

ودخلت الحرب في قطاع غزة شهرها الخامس، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي لمختلف مناطق القطاع في ظل وضع إنساني كارثي.

المصدر: RT