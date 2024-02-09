الهلال الأحمر الفلسطيني: القوات الإسرائيلية تقتحم مستشفى الأمل في خان يونس

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت اليوم الجمعة مستشفى الأمل التابع لها في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الجمعية أن "العاملين في المستشفى أبلغوهم بأن جنود الجيش الإسرائيلي اقتحموا المستشفى، وشرعوا بتفتيشه دون أن يتمكنوا من معرفة مزيد من التفاصيل بسبب قطع الاتصال، وصعوبة التواصل مع الطواقم".

وكانت القوات الإسرائيلية قد شنت خلال الفترة الماضية قصفا عنيفا وإطلاق نار متواصل، في محيط المستشفى، ما هدد سلامة المرضى والطواقم الطبية داخله، وأدى لأضرار مادية في المبنى.

وحذرت جمعية الهلال الأحمر قبل أيام من أن حياة الجرحى في المستشفى في خطر، وذلك جراء نفاد الأوكسجين بشكل كامل، وعدم قدرة الطواقم الطبية على إجراء عمليات جراحية لهم، حيث توقف العمل تماما في قسم الجراحة.

وأكدت أن مخزون الوقود سينفد خلال أربعة أيام فقط، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل بشكل فوري، للسماح بإدخال الأوكسجين والمستلزمات الطبية، والوقود لضمان استمرار العمل في المستشفى.

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هذا وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في وقت سابق، إنه تم إجلاء حوالي 8000 نازح من مستشفى الأمل في مدينة خان يونس، الذي كان معزولا لعدة أيام بسبب القتال العنيف.

ومع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ126، شهدت رفح جنوب القطاع قصفا عنيفا، تزامن مع تحذيرات من كارثة عملية عسكرية إسرائيلية في المنطقة التي نزح إليها أكثر من نصف سكان غزة.

المصدر: RT + وكالة الأنباء الفلسطينية