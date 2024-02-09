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"حزب الله" اللبناني يستهدف تجهيزات تجسسية إسرائيلية في محيط موقع المالكية

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Legion-Media
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أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الجمعة، استهداف التجهيزات التجسسية في محيط موقع المالكية، وتحقيق إصابة مباشرة.

كما أعلن حزب الله في بيان العمليات التي نفذها بعد ظهر اليوم الجمعة ضد المواقع الإسرائيلية وهي:

ـ استهداف مجاهدي المقاومة الإسلامية للتجهيزات التجسسية في محيط موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة

ـ استهداف ‌‏مجاهدي المقاومة الإسلامية للتجهيزات التجسسية في موقع الرمتا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة المناسبة ‏وتحقيق إصابات مباشرة. ‏

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ـ ‏استهداف ‌‏مجاهدي المقاومة الإسلامية موقع ‏المالكية بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة. ‏

ـ ‏‏استهداف ‌‏مجاهدي المقاومة الإسلامية لموقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

المصدر: RT

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