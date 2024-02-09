"حماس": قادرون على الاستمرار في مواجهة إسرائيل

صرح المسؤول الإعلامي لحركة "حماس" في لبنان، وليد كيلاني، بأن الحركة قادرة على الاستمرار في مواجهة إسرائيل.

وقال كيلاني في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، يوم الجمعة: "تمكنت حركة "حماس" من التعامل مع أقوى ترسانة عسكرية في المنطقة لمدة أربعة أشهر، واحتفظت بالقدرة على الهجوم والدفاع وتحقيق الأهداف، ويمكن أن تتحمل فترة أطول بكثير من الزمن".

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وأشار كيلاني إلى أن إسرائيل لم تتمكن من تدمير الإمكانات العسكرية لـ"حماس"، برغم مهاجمة المباني السكنية والمستشفيات والمرافق المدنية.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في قطاع غزة، التي أطلقها ردا على هجوم "حماس" يوم 7 أكتوبر الماضي.

وأسفرت العمليات القتالية في القطاع عن مقتل نحو 28 ألف شخص وإصابة أكثر من 67 ألفا بجروح، حسب معطيات وزارة الصحة في غزة.

المصدر: سبوتنيك