تحقيق إسرائيلي يرجح مقتل الرهينة يوسي شرابي جراء قصف إسرائيلي على غزة

رجح تحقيق إسرائيلي مقتل الرهينة يوسي شرابي في انهيار مبنى قرب مبنى آخر استهدفه الجيش الإسرائيلي، ولكن لا يمكن للتحقيق أن يستبعد بشكل كامل احتمال مقتل شرابي على يد حركة "حماس".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الجمعة: "بحسب التحقيق، فمن المرجح أن الرهينة يوسي شرابي قُتل في مبنى انهار بالقرب من مبنى آخر استهدفه الجيش الإسرائيلي، ومع ذلك، لا يمكن للتحقيق أن يستبعد بشكل كامل احتمال مقتل شرابي على يد حماس".

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وكشف التحقيق أن "المبنى الذي جرى قصفه تم إنشاؤه وفقا لبروتوكولات الجيش الإسرائيلي".

وأكد التحقيق أيضا أن "الجيش الإسرائيلي كان لديه معلومات استخباراتية تشير إلى أنه تم التخطيط لهجوم على القوات من المبنى. وفي نفس المبنى الذي قُتل فيه شرابي، احتجزت "حماس" رهينتين أخريين، وهما إيتاي سفيرسكي ونوا أرغاماني".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي يعتقد أن سفيرسكي قُتل لاحقا على يد مسلحي "حماس" في غزة، ولم يمت في غارة أخرى كما ذكرت الحركة. وبالنسبة لنوا أرغاماني، يعتبر الجيش الإسرائيلي أنها لا تزال على قيد الحياة.

ولا تزال جثتا شرابي وسفيرسكي موجودتان في قطاع غزة.

المصدر:I24