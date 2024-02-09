إعلام يمني: غارتان تستهدفان منطقتي الجبانة والطائف غرب اليمن

أفادت قناة المسيرة اليمنية، اليوم الجمعة، بأن غارتين استهدفتا منطقتي الجبانة والطائف بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة غرب اليمن.

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وذكرت القناة فجر اليوم أن "عدوانا أمريكيا بريطانيا استهدف بغارتين منطقتي الجبانة والطائف بمديرية الدريهمي".

يأتي ذلك، فيما استهدفت غارات جوية أمس الخميس منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف، أكبر مديريات الحديدة، غرب اليمن.

وتشن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات على أهداف للحوثيين منذ منتصف يناير، وصفتها بأنها رد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر.

بدورهم، يستهدف "الحوثيون" بصواريخ ومسيرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة والإمداد، مؤكدين أن أفعالهم في البحر الأحمر تهدف إلى مساندة الفلسطينيين في قطاع غزة، وأنهم لا يتدخلون في حرية الملاحة في المنطقة.

من جهة أخرى، قال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي الخميس إن القصف الأمريكي والبريطاني على اليمن يمثل عدوانا وانتهاكا للسيادة اليمنية، مشيرا إلى أن عدد الغارات الجوية وصل خلال هذا الأسبوع إلى ست وثمانين.

وأكد أن الضربات الغربية على اليمن لم تنل من القدرات العسكرية لجماعته.

المصدر: RT+ المسيرة