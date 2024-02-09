حزب الله يعلن استهداف ثكنة كيلع ‌‏الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل بعشرات من صواريخ الكاتيوشا

أعلن حزب الله اللبناني مساء يوم الجمعة استهداف ثكنة كيلع ‌‏الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل بعشرات من صواريخ الكاتيوشا.

إقرأ المزيد

وقال الحزب في بيان: "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:50 من مساء يوم الجمعة ‏ثكنة كيلع ‌‏التابعة للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا".‏

وفي وقت سابق، قالت مراسلة RT إن رشقة صاروخية أطلقت باتجاه كريات شمونة على الحدود مع لبنان.

وأضافت أن أكثر من 30 صاروخا أطلق من جنوب لبنان باتجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية في الجليل الأعلى.

وأشارت إلى أنه تم تفعيل القبة الحديدية الإسرائيلية، موضحة أن عددا من الصواريخ انفجر في أجواء القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

ووثقت مقاطع فيديو عملية اعتراض القبة الحديدية لعدد من الصواريخ.

المصدر: RT