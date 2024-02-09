مراسلة RT: إطلاق رشقة صاروخية باتجاه كريات شمونة على الحدود مع لبنان (فيديو)

قالت مراسلة RT مساء يوم الجمعة إن رشقة صاروخية أطلقت باتجاه كريات شمونة على الحدود مع لبنان.

وأضافت أن أكثر من 30 صاروخا أطلق من جنوب لبنان باتجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية في الجليل الأعلى.

وأشارت إلى تفعيل القبة الحديدية الإسرائيلية، موضحة أن عددا من الصواريخ انفجر في أجواء القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

ووثقت مقاطع فيديو عملية اعتراض القبة الحديدية لعدد من الصواريخ.

صواريخ المقاومة الإسلامية فى لبنان تنهال على الجليل المحتل بكثافة و اعلام العدو : هذا وابل لم نشهده منذ عام 2006 pic.twitter.com/Vj0ShKAcIA — #المغتربين_العرب_في_الدنمارك (@Arabexpatriate) February 9, 2024

اطلاق صواريخ من لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية pic.twitter.com/HD3kjVEUeY — AliwaaNewspaper (@AliwaaNewspaper) February 9, 2024

صواريخ تنطلق من #لبنان وتضرب مستوطنات إصبع الجليل عند الحدود #الجنوبيةpic.twitter.com/OEKEKoq9X1 — vdlnews - 93.3FM صوت كل لبنان (@sawtkellebnen) February 9, 2024

صواريخ المقاومة التي انطلقت من لبنان تم توثيقها من مدينة جنين pic.twitter.com/TRDc5BmXcn — اخبار الحروب في العالم (@followthenews36) February 9, 2024

مشاهد من اعتراض صواريخ في مستـ.وطنة كريات شمونة قرب الحدود مع #لبنانpic.twitter.com/mCjUM9QV5K — قناة القدس (@livequds) February 9, 2024

🔺 إسرائيليون يوثقون رشقة صاروخية من لبنان منذ قليل نحو كريات شمونة وتظهر عملية اعتراض صواريخ في الفيديو



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مجموعة أخبار جنوبية على واتساب:

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والخميس أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط 30 صاروخا على الأقل في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل، قال إنها أطلقت من جنوب لبنان.

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وأضافت إذاعة الجيش (رسمية) أن "نحو 30 صاروخا سقطت في منطقة مفتوحة في جبل الجرمق بالجليل الأعلى دون وقوع إصابات".

بدورها أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية أن "30 صاروخا أطلقت باتجاه الجليل الأعلى دون وقوع إصابات.

والخميس، ارتفعت وتيرة القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني على الحدود والمناطق القريبة بين الجانبين.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر 2023 تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين ومدنيين لبنانيين.

المصدر: RT