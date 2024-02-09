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مراسلة RT: إطلاق رشقة صاروخية باتجاه كريات شمونة على الحدود مع لبنان (فيديو)

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مراسلة RT: إطلاق رشقة صاروخية باتجاه كريات شمونة على الحدود مع لبنان (فيديو)
RT
إطلاق رشقة صاروخية باتجاه كريات شمونة على الحدود مع لبنان
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قالت مراسلة RT مساء يوم الجمعة إن رشقة صاروخية أطلقت باتجاه كريات شمونة على الحدود مع لبنان.

وأضافت أن أكثر من 30 صاروخا أطلق من جنوب لبنان باتجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية في الجليل الأعلى.

وأشارت إلى تفعيل القبة الحديدية الإسرائيلية، موضحة أن عددا من الصواريخ انفجر في أجواء القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

ووثقت مقاطع فيديو عملية اعتراض القبة الحديدية لعدد من الصواريخ.

والخميس أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط 30 صاروخا على الأقل في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل، قال إنها أطلقت من جنوب لبنان.

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وأضافت إذاعة الجيش (رسمية) أن "نحو 30 صاروخا سقطت في منطقة مفتوحة في جبل الجرمق بالجليل الأعلى دون وقوع إصابات".

بدورها أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية أن "30 صاروخا أطلقت باتجاه الجليل الأعلى دون وقوع إصابات.

والخميس، ارتفعت وتيرة القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني على الحدود والمناطق القريبة بين الجانبين.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر 2023 تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين ومدنيين لبنانيين.

المصدر: RT

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