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عبد اللهيان: بعد 4 أشهر على الإبادة في غزة لم تتمكن تل أبيب من تحقيق أي من أهدافها المعلنة

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عبد اللهيان: بعد 4 أشهر على الإبادة في غزة لم تتمكن تل أبيب من تحقيق أي من أهدافها المعلنة
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صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن "تل أبيب بعد 4 أشهر على الإبادة الجماعية في غزة لم تحقق أيا من أهدافها المعلنة".

وقال عبد اللهيان من مطار بيروت اليوم الجمعة: "ما نشهده اليوم تحقق بفضل الله وقوة المقاومة في لبنان وفلسطين والمنطقة.. قادة المقاومة في فلسطين ولبنان سواء في المجال الميداني والسياسي قاموا بعملهم بكل بصيرة ودراية".

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وأكد عبد اللهيان أن "كيان الاحتلال يسعى إلى إغراق أمريكا في مستنقع الحرب في الشرق الأوسط" مشددا على أن "الحرب ليست الحل واستمرار أمريكا في دعمها لنتنياهو لن يجني إلا الفشل الحاسم لها".

ووصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى العاصمة بيروت عصر اليوم الجمعة، لعقد الاجتماعات والتشاور مع مسؤولين لبنانيين رفيعي المستوى وبعض قادة فصائل المقاومة في المنطقة، وفق وكالة "إرنا".

وتشمل الجولة الاقليمية لوزير الخارجية الايراني سوريا وربما دولا أخرى أيضا.

المصدر: إرنا، العهد

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