الجيش الإسرائيلي: القبة الحديدية اعترضت "هدفا جويا مشبوها" بالقرب من حيفا

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أن نظام القبة الحديدية اعترض "هدفا جويا مشبوها" فوق البحر بالقرب من حيفا شمال إسرائيل.

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وأكد الجيش الإسرائيلي أنه لم يتم تفعيل الإنذارات وفق السياسة المتبعة.

وتقع حيفا على ساحل البحر الأبيض المتوسط على بعد 40 كلم تقريبا من حدود لبنان الجنوبية.

ودخلت الحرب في غزة اليوم الجمعة يومها الـ126، على وقع تصاعد التوتر في جبهة جنوب لبنان، التي أعلن حزب الله منذ الثامن من أكتوبر الماضي أنها "جبهة إسناد" لغزة.

وبينما أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الخميس أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف أهدافا تابعة لحزب الله جنوب لبنان، قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي إن حزب الله اللبناني سيستمر في دفع الثمن من خلال فقدان منظوماته، وأضاف أن عشرات الطائرات تحلق حاليا في سماء جنوب لبنان وبمجرد ورود الأمر ستصبح العشرات مئات لتنفذ المهام خلال دقائق معدودة من لحظة استنفارها.

بدوره، يشن حزب الله بشكل يومي هجمات على مواقع إسرائيلية على طول الحدود مع لبنان، وكان أمس الخميس قد استهدف 9 مواقع للقوات الإسرائيلية.

المصدر: RT