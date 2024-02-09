خبيرة مصرية تعلق على استقالة أحد ضباط المخابرات الإسرائيلية بسبب هجوم 7 أكتوبر

قالت الخبيرة المصرية الدكتورة رانيا فوزي لـRT معلقة على استقالة أحد ضباط المخابرات الإسرائيلية إن الأجهزة أساءت تقدير الموقف في طوفان 7 أكتوبر وهو امتداد لفشلها في حرب أكتوبر.

وأوضحت الخبيرة المتخصصة في الشؤون الإسرائيلية أن "أجهزة المخابرات الإسرائيلية أساءت تقدير الموقف في طوفان 7 أكتوبر وهو امتداد لفشلها فى حرب أكتوبر فما أشبه اليوم بالبارحة".

وقالت رانيا فوزي إن "هذه تعد أول استقالة يتم اعتمادها لضابط بالجيش الإسرائيلي وهو في تقديرها مجرد شعور من أحد الضباط الصغار بالجيش الإسرائيلي بمسؤوليته عن الإخفاق في 7 أكتوبر بعد أربعة أشهر من الحرب، وذلك انطلاقا من مسؤوليته عن قسم حماس في شعبة استخبارات أمان".

وتشير فوزي إلى أن "استقالة أحد الضباط الصغار لاتعني شيئا أمام فشل استخباراتي ذريع للقيادات الإسرائيلية من ذوات الرتب العليا، وفي مقدمتهم رئيس شعبة استخبارات أمان ورئيس الموساد وقيادة المنطقة الجنوبية مع قطاع غزة".

وأوضحت فوزي أن "أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية كانت على علم بالعملية التي ستقوم بها حماس وقد حصلت على العديد من المعلومات في هذا الشأن من مصادر استخباراتية ولكنها فشلت في تقدير الموقف كما حدث بالضبط في حرب أكتوبر، ويأتي ذلك في ضوء الغطرسة الإسرائيلية وعقدة التفوق النوعي، والاستهانة بقدرة أعداء إسرائيل على هزيمتها رغم ضعف قدراتهم العسكرية بالمقارنة مع حجم القدرة العسكرية وقدرات سلاح الجو الإسرائيلي".

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وخلصت إلى أن "هزيمة الاستخبارات الإسرائيلية ليست هي الهزيمة الأولى، ولن تكون الأخيرة، وأن ما تشعر به الاستخبارات وقياداتها مجرد شعور بالاخفاق، ويسعون بشتى الطرق لتبرئة ساحتهم أمام المجتمع الإسرائيلي بالشعور بالتقصير والذنب في الفشل في تقدير الموقف واعتبار دمار غزة وبقائها لـ70عاما حتى يعاد إعمارها هو قمة النجاح الإسرائيلي والانتصار في معركتها أمام المقاومة".

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القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT