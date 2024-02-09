"لأول مرة منذ 13 عاما".. مصر تعرض صورا لمشروع يثير مخاوف إسرائيل

نشرت صفحة وزارة النقل المصرية صورا لمحطة قطار بئر العبد في سيناء، والتي من المقرر أن يعود لها تسيير القطارات لأول مرة من 13 عاما ضمن خطة الحكومة المصرية لتطوير سيناء.

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وأعلنت وزارة النقل الانتهاء من أعمال تطوير محطة بئر العبد بعد تجديدها واستعادة كفاءتها ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط الفردان / بئر العبد.

قامت وزارة النقل بالتنسيق مع السكك الحديدية والشركات القائمة على تنفيذ مشروع قطار سيناء للتأكيد على مواعيد الانتهاء من إنجاز الأعمال الهندسية النهائية وكافة باقي أعمال المشروع لافتتاح عمل القطارات وتشغيله خلال الفترة القادمة.

تستعد وزارة النقل خلال الفترة القادمة لتشغيل قطار يمر داخل سيناء لنقل الركاب والبضائع، وذلك على خط الفردان، الذي توقف منذ سنوات طويلة تصل لأكثر من نصف قرن.

وكان الفريق كامل الوزير، وزير النقل المصري قد قال في تصريحات سابقة: "إن الدولة تعمل على إنشاء خط قطار من الفردان حتى بالوظة بمسافة 60 كم، ومن بالوظة حتى شرق بورسعيد بمسافة 44 كم، موضحا أنهم يعملون على رفع كفاءته وتجديده خاصة بعد سرقة القضبان عام 2011".

وأوضح وزير النقل أن القطار سيقوم من الفردان إلى بالوظة، ثم إلى شرق بورسعيد بالميناء والمنطقة الصناعية، ليكمل طريقه إلى بئر العبد، وذلك خلال احتفالات أكتوبر.

وأكد كامل الوزير أن تشغيل القطار أصبح واقعا وليس تخطيطا، موضحا أن القطار تم تجريبه من خلال مروره من على الكوبري المُقام على قناة السويس الغربية، والكوبري الآخر على قناة السويس الشرقية الجديدة، مشيرا إلى أن هناك قطارا مخصصا للركاب وآخر للبضائع.

ومن المقرر أن يستخدم الخط فى الربط بين المنطقة الاقتصادية والموانئ البحرية ومناطق التصدير لنقل البضائع من مواني مثل شرق بورسعيد ومواني المنطقة الاقتصادية إلى عمق وداخل البلاد.

وتترقب إسرائيل افتتاح مصر كوبري الفردان واستئناف حركة القطارات فوق قناة السويس في اتجاه سيناء، حيث تحدث موقع استخباراتي إسرائيلي عن أهمية هذا المشروع.

ونشر موقع (dekelegypt) الإخباري الإسرائيلي مقالا للمقدم المتقاعد إيلي ديكال ديليتسكي، الباحث الإسرائيلي في أنظمة البنية التحتية في الدول العربية، تناول اقتراب مصر من تدشين كوبري السكة الحديد في منطقة الفردان عند الكيلو 68 من قناة السويس، حيث سيسمح افتتاح الجسر استئناف حركة القطارات إلى سيناء، بعد أن توقفت منذ تسع سنوات بسبب مشروع "قناة السويس الجديدة" وهي قناة موازية لقناة السويس بطول 35 كيلومترا.

وسيسمح افتتاح الكوبري وفقا للموقع مبدئيا باستئناف حركة القطارات إلى ميناء بورفؤاد الذي تم إنشاؤه في سيناء. ولاحقا، بعد الانتهاء من إنشاء خط سكة حديد القنطرة-العريش، سيتم ربط الميناء الجاري إنشاؤه في العريش بسكة حديدية مع مصر عبر هذا الكوبري.

ويستعرض المقال بالموقع الاستخباري الإسرائيلي تاريخ كوبري السكة الحديد بالفردان والخطط المصرية لفتح خطوط السكة الحديد في سيناء.

المصدر: RT