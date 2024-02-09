القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن ضربات جديدة على مواقع حوثية في اليمن
أعلنت الولايات المتحدة الخميس أنها نفذت ضربات استهدفت 4 زوارق مسيرة مفخخة و7 صواريخ كروز كانت "جاهزة للإطلاق ضد سفن بالبحر الأحمر من جانب المتمردين الحوثيين في اليمن".
وقالت القيادة العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط (سنتكوم) عبر منصة إكس إن هذه الزوارق والصواريخ قد رصدت "في مناطق باليمن يسيطر عليها الحوثيون" وكانت تمثل "تهديدا وشيكا".
Feb. 8 Summary of USCENTCOM Self-Defense Strikes in Yemen— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 9, 2024
On Feb. 8, between the hours of 5 a.m. – 9 p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted seven self-defense strikes against four Houthi unmanned surface vessels (USV) and seven mobile anti-ship cruise… pic.twitter.com/5qKArWfj7G
وكان الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق الخميس أنه شن ضربات ليل الاربعاء على مواقع للحوثيين، مؤكدا أنهم كانوا يعدون لإطلاق صواريخ.
ويستهدف "الحوثيون" بصواريخ ومسيرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة والإمداد.
وتشن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات على أهداف للحوثيين منذ منتصف يناير، وصفتها بأنها رد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر.
المصدر: RT