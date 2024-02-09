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السفير الروسي في الدوحة: الاتصالات مستمرة مع "حماس"

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السفير الروسي في الدوحة: الاتصالات مستمرة مع
Globallookpress Rizek AbdeljawadXinHua
صورة أرشيفية
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أكد السفير الروسي لدى قطر دميتري دوغادكين أن روسيا تحافظ على حوار منتظم مع "حماس" من خلال بعثتها الدبلوماسية في الدوحة.

جاء ذلك في مقابلة له مع وكالة "نوفوستي"، حيث تابع أن روسيا تقيم حوارا منتظما مع الجناح السياسي لحركة "حماس"، التي يعيش بعض قادتها في قطر، من خلال البعثة الدبلوماسية هناك. وقال: "كجزء من الحفاظ على اتصالات منتظمة مع ممثلي جميع الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك مع قيادة الجناح السياسي لحركة (حماس) في الدوحة".

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وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق قد قام بزيارتين إلى موسكو منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث استقبله نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

وأشار دوغادكين إلى أن الجانب الروسي، في اتصالاته مع "حماس"، يركز دائما على ضرورة الإفراج السريع عن المواطنين الروس الثلاثة المتبقين من المحتجزين في غزة خلال هجمات 7 أكتوبر من العام الماضي. وأضاف: "بمشاركة مباشرة من السفارة، تمكننا في نوفمبر الماضي من تأمين إطلاق سراح 3 روس، ونبذل قصارى جهدنا لتسهيل إطلاق سراح المدنيين المتبقين، معتبرين ذلك شرطا ضروريا لتهدئة الوضع".

المصدر: نوفوستي

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