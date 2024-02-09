غارة إسرائيلية على بلدة الخيام في جنوب لبنان (فيديو)

أفادت مراسلة RT بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة الخيام في القطاع الشرقي جنوب لبنان، وذكرت أنه لا توجد إصابات.

وأعلن قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي اللواء أوري غوردين أن قوات الجيش ستواصل تنفيذ المعركة الدفاعية، للإضرار بحزب الله وتقويض قدراته، والاستعداد لتوسيع الحرب وشن هجوم.

ويتواصل تبادل إطلاق النار بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر 2023، عقب عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر.

المصدر: RT