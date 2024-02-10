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الحوثيون يشيعون جثمان 17 مقاتلا في صفوفهم قضوا بقصف أمريكي بريطاني على اليمن (صور)

أخبار العالم العربي

الحوثيون يشيعون جثمان 17 مقاتلا في صفوفهم قضوا بقصف أمريكي بريطاني على اليمن (صور)
AFP
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أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة لجماعة "أنصار الله"الحوثية، بأنه شُيعت اليوم السبت بصنعاء، جثامين 17 مقاتلا من الجماعة، قضوا بقصف أمريكي بريطاني على اليمن.

وذكرت "سبأ" أنه جرى "تشييع العقيد عبد الله مجاهد ذياب، والعقيد عبد الله علي غانم، والعقيد فيصل محسن مساعد، والعقيد سفيان يحيى الأغربي، والعقيد طه علي جمجم، والعقيد حامس محمد الجرادي، والعقيد زياد محمد عجلان، والعقيد غمدان زبين الله جميدة، والرائد محمد علي المحضار، والرائد أحمد منصور العصري، والرائد محمد عبدالله الحوري، والرائد علي محمد الديلمي".

الحوثيون يشيعون جثمان 17 مقاتلا في صفوفهم قضوا بقصف أمريكي بريطاني على اليمن (صور)
AFP
الحوثيون يشيعون جثمان 17 مقاتلا في صفوفهم قضوا بقصف أمريكي بريطاني على اليمن (صور)
AFP

وأضافت أنه تم "تشييع جثامين النقيب هاشم أحمد السواري، والنقيب ذي يزن خالد الكبسي، والنقيب ياسين محمد الشعوري، والنقيب أحمد محمد رجب، والنقيب شايف محمد جميدة".

الحوثيون يشيعون جثمان 17 مقاتلا في صفوفهم قضوا بقصف أمريكي بريطاني على اليمن (صور)
سبأ

الحوثيون يشيعون جثمان 17 مقاتلا في صفوفهم قضوا بقصف أمريكي بريطاني على اليمن (صور)
سبأ

هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت ضربات ضد زورقين مسيرين و4 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن وصاروخ كروز متنقل للهجوم الأرضي كانت معدة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر.

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ويستهدف "الحوثيون" بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة والإمداد.

وتشن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات على أهداف للحوثيين منذ منتصف يناير، وصفتها بأنها رد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر.

الحوثيون يشيعون جثمان 17 مقاتلا في صفوفهم قضوا بقصف أمريكي بريطاني على اليمن (صور)
AFP

الحوثيون يشيعون جثمان 17 مقاتلا في صفوفهم قضوا بقصف أمريكي بريطاني على اليمن (صور)
AFP

المصدر: "سبأ" + RT

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