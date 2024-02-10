السفير الأمريكي لدى اليمن: تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية سيدخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع

أعلنت الولايات المتحدة الامريكية أن تصنيف الحوثيين كـ"جماعة إرهابية" سيدخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع القادم.

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وقال السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، مساء الجمعة في بيان على حساب السفارة بمنصة "إكس": إن "تصنيف ميليشيا الحوثي كـ"جماعة إرهابية" سيدخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع المقبل (16 فبراير الجاري)".

وأضاف فاجن أنه "يمكن إعادة النظر في القرار إذا أوقف الحوثيون هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن".

السفير الأمريكي فاجن: ”تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية سيدخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع المقبل إذا لم توقف الميليشيا هجماتها على السفن“. pic.twitter.com/s5RVHkxZqc — U.S. Embassy to Yemen السفارة الأمريكية لدى اليمن (@USEmbassyYemen) February 9, 2024

وأعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية منتصف الشهر الماضي أن الولايات المتحدة أعادت إدراج جماعة "أنصار الله" اليمنية، التي يعرف أعضاؤها باسم الحوثيين، على قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال إنه "على الرغم من التحذيرات العديدة والجهود الدبلوماسية، فإن هجمات الحوثيين لم تتوقف".

وأضاف: "ردا على هذه الهجمات المستمرة والمتصاعدة.. تصنف الولايات المتحدة "أنصار الله"، المعروفة أكثر باسم الحوثيين، كمنظمة إرهابية".

وتأمل الولايات المتحدة، من خلال تصرفاتها، في "الضغط على الحوثيين"، سعيا لتحقيق هدف "وقف التصعيد وتغيير سلوكهم نحو الأفضل".

وأضافت: "العمل بالتصنيف لن يبدأ قبل 30 يوما وإذا أوقف الحوثيون هجماتهم، فقد نفكر في شطبهم من القائمة".

المصدر: RT