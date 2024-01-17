واشنطن تعيد إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية

أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة أعادت إدراج جماعة "أنصار الله" اليمنية، التي يعرف أعضاؤها باسم الحوثيين، على قائمة المنظمات الإرهابية.

وقالت إنه "على الرغم من التحذيرات العديدة والجهود الدبلوماسية، فإن هجمات الحوثيين لم تتوقف".

وأضافت: "ردا على هذه الهجمات المستمرة والمتصاعدة.. تصنف الولايات المتحدة "أنصار الله"، المعروفة أكثر باسم الحوثيين، كمنظمة إرهابية".

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وتابعت: "تم اتخاذ هذه الإجراءات بسبب الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون المدعومون من إيران في البحر الأحمر وخليج عدن. وتشكل هذه الهجمات مثالا على الإرهاب، وتنتهك القانون الدولي، وتشكل تهديدا خطيرا على الحياة والتجارة العالمية وتعيق إيصال المساعدات الإنسانية".

وتأمل الولايات المتحدة، من خلال تصرفاتها، في "الضغط على الحوثيين"، سعيا لتحقيق هدف "وقف التصعيد وتغيير سلوكهم نحو الأفضل".

وأضافت: "العمل بالتصنيف لن يبدأ قبل 30 يوما وإذا أوقف الحوثيون هجماتهم، فقد نفكر في شطبهم من القائمة".

يذكر أن حركة "أنصار الله" (الحوثيون) شنت هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر اعتبرتها مرتبطة بإسرائيل، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتقول الحركة إنها تتحرك تضامنا مع الفلسطينيين في الوقت الذي تستعر فيه الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وردا على ذلك نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة غارات على مواقع تابعة للحوثيين في مناطق مختلفة باليمن منذ فجر الجمعة 12 يناير، فيما أعلن الحوثيون أن "كل المصالح الأمريكية والبريطانية أصبحت أهدافا مشروعة، فيما قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لا تريد حربا مع اليمن لكنها لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات.

المصدر: تاس