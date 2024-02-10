برلمانية مصرية توجه سؤالا هاما للحكومة بشأن توقف السياحة في طابا ونويبع ودهب بسبب الحرب على غزة

تقدمت عضو لجنة السياحة بمجلس النواب سحر طلعت مصطفى، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة، بشأن خطة الحكومة المصرية لدعم فنادق طابا ونويبع ودهب، في ظل تداعيات الحرب على غزة.

وأوضحت سحر طلعت، أنها "تلقت خلال الفترة الأخيرة، عددا من الشكاوى والاستغاثات من أصحاب فنادق طابا ونويبع ودهب، بسبب توقف الحركة السياحية الوافدة إليهم، للشهر الرابع على التوالي نتيجة استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة وامتداد الحرب إلى مناطق أخرى بالإضافة إلى الأحداث الملتهية بالبحر الأحمر، مما ترتب عليه، قيام عدد من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر بصفة عامة والمنطقة جنوب سيناء بصفة خاصة بإلغاء الحجوزات التي سبق إبرامها قبل اندلاع الحرب، مع وقف أي حجوزات مستقبلية حتى استقرار الأوضاع".

وأضافت سحر طلعت: "لا شك أن توقف الحركة السياحية الوافدة يؤدي إلى تأثيرات سلبية عديدة، ليس فقط المتعلقة بتوقف العائد من العملة الأجنبية، بل يتسبب ذلك في إغلاق تلك المنشآت الفندقية مما ينتج عنه انهيار في بنيتها التحتية، والحاجة إلى تكاليف مالية ضخمة لاستعادتها لدورة العمل والتشغيل مرة ثانية".

وتابعت عضو مجلس النواب، أيضا أنه "من تلك السلبيات الخطيرة لتلك المشكلة، مصير العاملين وتكلفة رواتبهم خلال تلك الفترة وزيادة حجم البطالة، فيما يواجه أصحاب تلك الفنادق مشكلة أخرى حاليا، وهي تراكم الديون عليهم ".

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هذا وتساءلت عضو مجلس النواب سحر طلعت مصطفى عن "خطة الحكومة لمساعدة أصحاب فنادق طابا ونويبع ودهب، لمواجهة تلك التداعيات للحرب الإسرائيلية، وذلك حفاظا على قطاع السياحة في مصر وحماية العاملين في ذلك القطاع الهام الذي تعتمد عليه الدولة بشكل رئيسي في مواجهة تحديات العملة الأجنبية".

المصدر: موقع "مصراوي"