"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه لعدد من الأهداف التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود (فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهدافه لعدد من الأهداف التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية، يومي الخميس والجمعة الماضيين.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية عدد من الأهداف التابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

هذا وأعلن أعلن "حزب الله" اللبناني يوم السبت، تنفيذه 8 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة، مؤكدا تنفيذه العملية "رقم 1000" ضد إسرائيل، عن طريق نشره "مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية ثكنة "كِيلع" التابعة لجيش العدو الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل".

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وأفادت مراسلتنا يوم السبت، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة جدرا شمال مدينة صيدا، في عمق جنوب لبنان، ما أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة شخصين، كما أشارت إلى مقتل مواطن وإصابة 9 آخرين، إثر قصف إسرائيلي على الأحياء السكنية ببلدة حولا الحدودية في جنوب لبنان.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: RT