مراسلة RT: غارة عنيفة للطيران الإسرائيلي في عمق الجنوب اللبناني (فيديو)

قالت مراسلة RT في لبنان فجر يوم السبت إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة عنيفة استهدفت منطقة تبعد أكثر من 20 كم عن الشريط الحدودي.

وأضافت المراسلة أن الغارة استهدفت عمق الجنوب اللبناني وبالتحديد المنطقة الواقعة بين مثلث بلدات حاروف، وجبشيت، والدوير في قضاء النبطية.

وأشارت إلى أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحلق بشكل مكثف في أجواء قرى مدينة النبطية في عمق الجنوب اللبناني بعد الغارة العنيفة.

وأفادت مراسلتنا بورود معلومات بعدم وقوع إصابات بشرية.

ووثق مقطع فيديو آثار الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مثلث بلدات حاروف وجبشيت والدوير.

وذكرت في السياق أن الطيران الحربي الإسرائيلي دخل أجواء العاصمة بيروت وحلق على طول الخط الساحلي.

كما حلق الطيران الحربي بشكل مكثف في أجواء البقاع شرقا وعند الحدود اللبنانية السورية.

إقرأ المزيد

والجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه حدد ودمر إحدى منصات الإطلاق التي تم إطلاق النار منها في منطقة قلعة ضبا في لبنان.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن القوات حددت ودمرت إحدى منصات الإطلاق التي تم إطلاق النار منها، مشيرا إلى رصد عشرات عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة هضبة الجولان نجحت المقاتلات في اعتراض العديد منها.

من جهته أعلن حزب الله اللبناني استهداف ثكنة كيلع ‌‏الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل بعشرات من صواريخ الكاتيوشا.

وأكد حزب الله أن استهداف قاعدة كيلع هو رد على الغارات الإسرائيلية التي طالت مرتفع علي الطاهر ومنزلا في بلدة يحمر بقضاء النبطية عمق الجنوب اللبناني.

وارتفعت وتيرة القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني على الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر 2023.

المصدر: RT